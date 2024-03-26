Tuyển Bưu chính Viễn thông Giao Hàng Tiết Kiệm làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Giao Hàng Tiết Kiệm
Ngày đăng tuyển: 26/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Bưu chính Viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Giao Hàng Tiết Kiệm

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

  • Tìm kiếm khách hàng là các chủ shop, chủ doanh nghiệp có nhu cầu gửi hàng.
  • Tư vấn ,giới thiệu và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ GHTK
  • Hỗ trợ các shop trong quá trình sử dụng dịch vụ
  • Làm các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
  • Ưu tiên ứng viên khối ngành kinh tế, kinh doanh hoặc có kinh nghiệm trong ngành bưu chính chuyển phát.
  • Sinh năm 1996 - 2002.
  • Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
  • Trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
  • Có phương tiện đi lại và laptop cá nhân.
  • Linh hoạt, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Tại Giao Hàng Tiết Kiệm Thì Được Hưởng Những Gì

  • Môi trường làm việc trẻ, năng động.
  • Công ty top 1 về vận chuyển hàng TMĐT.
  • Đóng thuế, bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
  • Thu nhập tốt, không giới hạn, trung bình từ 10-20tr.
  • Được đào tạo 1 1, chia sẻ các thức về TMĐT và phát triển kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giao Hàng Tiết Kiệm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Giao Hàng Tiết Kiệm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

