Tuyển IT phần mềm Hoài Phúc Robotic làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Hoài Phúc Robotic
Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 30 Triệu
- Lập trình máy phay CNC từ 3, 4, và 5 trục
- Quản lý đội ngũ lập trình, quản lý chương trình gia công CNC
- Nhận chi tiết bản vẽ và file CAD 3D
- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch sản xuất hàng ngày theo yêu cầu của kế hoạch giao hàng mà phòng sản xuất đưa xuống
- Phân tích và chọn loại máy thích hợp để giao việc lập trình cho đội ngũ
- Lập phương án lập trình hiệu quả và tối ưu nhất
- Tối ưu quy trình công nghệ, đạt hiệu quả gia công về thời gian gia công, chất lượng gia công, chế độ cắt, dụng cụ cắt gọt
- Hướng dẫn và rèn luyện thêm kỹ năng lập trình cho đội ngũ
- Định mức thời gian hoàn thành một công đoạn, báo cáo khi cần thiết
- Tối ưu quy trình công nghệ, đạt hiệu quả gia công về thời gian gia công, chất lượng gia công, chế độ cắt, dụng cụ cắt gọt
- Đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất.
- Chủ trì họp sản xuất, họp chất lượng của bộ phận
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí chế tạo hoặc công nghệ thông tin am hiểu về gia công cơ khí
- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy máy phay CNC từ 3 năm trở lên
- Đã từng có kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo nhóm 3 năm
- Có kinh nghiệm hệ Fanuc và Haas control
- Phải có kinh nghiệm sử dụng thuần thục 1 trong những phần mềm lập trình: Catia V5, MasterCAM, hoặc Fusion360 , NX , Hypermill
- Phải có kinh nghiệm sử dụng thuần thục 1 trong những phần mềm mô phỏng sau đây: Vericut hoặc Camplete
Tại Hoài Phúc Robotic Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Từ 30 triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc thân thiện và thoải mái
- Tăng lương - thưởng theo luật nhà nước quy định và theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Pháp luật
- Được xem xét công tác và làm việc tại văn phòng Mỹ
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm (nếu có)
- Công việc uyển chuyển giờ giấc, làm việc tại nhà ( có thể làm tại xưởng trong tương lai nếu có )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hoài Phúc Robotic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI