Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Cấu hình các thiết bị mạng (switch, router, firewall,...)
Cấu hình định tuyến cho hệ thống mạng
Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng máy tính.
Khắc phục các sự cố mạng máy tính khi xảy ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành CNTT, ATTT, Toán tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Hiểu biết về TCP/IP, mô hình OSI, các dịch vụ/giao thức thông dụng (SMB, FTP, HTTP,..)
Thiết lập được mạng cục bộ (LAN), hiểu và cấu hình cơ bản được các thiết bị như Switch, Router, Hub,
Có kỹ năng phân tích cơ bản network traffic sử dụng các công cụ phân tích như Wireshark,...
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ quản trị mạng như CCNA, CCNP,... hoặc tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận, tùy theo năng lực.
Chế độ lương, thưởng tháng 13.
Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.
Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.
Được đào tạo về các nội dung chuyên môn.
Chế độ nghỉ mát hàng năm.
Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...
Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.
Được vận hành, sử dụng các trang thiết bị hiện đại.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.
Và nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
