Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Cấu hình các thiết bị mạng (switch, router, firewall,...)

Cấu hình định tuyến cho hệ thống mạng

Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng máy tính.

Khắc phục các sự cố mạng máy tính khi xảy ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành CNTT, ATTT, Toán tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

Hiểu biết về TCP/IP, mô hình OSI, các dịch vụ/giao thức thông dụng (SMB, FTP, HTTP,..)

Thiết lập được mạng cục bộ (LAN), hiểu và cấu hình cơ bản được các thiết bị như Switch, Router, Hub,

Có kỹ năng phân tích cơ bản network traffic sử dụng các công cụ phân tích như Wireshark,...

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ quản trị mạng như CCNA, CCNP,... hoặc tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, tùy theo năng lực.

Chế độ lương, thưởng tháng 13.

Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.

Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Được đào tạo về các nội dung chuyên môn.

Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...

Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Được vận hành, sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.

Và nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin