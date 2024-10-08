Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sun Square 21 Lê Đức Thọ, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phát triển hoặc vận hành các dự án Android. Cụ thể công việc: tham gia thiết kế, phân tích, code, viết unit test, review code, hỗ trợ deploy lên các môi trường. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm nếu cần thiết. Báo cáo kết quả công việc cho PM.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm nghiệm phát triển app Android (Java/Kotlin). Có tư duy logic, sử dụng thuật toán tốt. Có khả năng học hỏi nghiệp vụ lẫn công nghệ mới. Có khả năng tìm hiểu và xử lý một số bài toán khó, tối ưu Performance. Có kinh nghiệm làm việc với REST API. Ưu tiên ứng viên có thể làm việc với các framework multi-platform như ReactNative, Flutter... Ưu tiên có kinh nghiệm và tư duy hệ thống và đã có kinh nghiệm build app... Có sản phẩm trên store hoặc có kinh nghiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật của Quảng cáo (Google, Facebook, DFP,...) trên app là một lợi thế Ưu tiên các bạn nắm chắc về android core và Android open source project

Tại Công ty TNHH Dmobin Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 25.000.000 VNĐ /tháng (lương net) + thưởng % dự án. Package lương từ 14-20 tháng lương/năm. Thử việc 100% lương. Review tăng lương không giới hạn theo năng lực và hiệu quả công việc. Thời gian làm việc: 7.5 tiếng/ngày ( Sáng từ 8h45-12h; chiều từ 13h30-18h nghỉ chiều từ 15h30 - 15h45), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6. Phúc lợi: Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, Ốm đau; hỗ trợ tiền ăn trưa và gửi xe hàng tháng. Nghỉ phép: 12 ngày/năm (đối với nam), 18 ngày/năm (đối với nữ). Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung. Được hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thiết bị máy móc cấu hình cao và không gian giải trí bao gồm các khu vực bida, PS5... Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (nghỉ lễ, nghỉ phép, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế...). Chế độ khám sức khỏe hàng năm và được đóng bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và gia đình Các hoạt động du lịch, dã ngoại hàng quý, liên hoan cố định hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dmobin

