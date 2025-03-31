Tuyển Area sales manager Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

JOB PURPOSE JOB PURPOSE

• Promotes and sells Bonfiglioli products (including but not limit to motors, gears box, inverter…) to business customers using technical knowledge and commercial training.

• Quảng bá & bán các sản phẩm Bonfiglioli (bao gồm không giới hạn động cơ, hộp giảm tốc, biến tần ...) cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng kiến thức kỹ thuật & thương mại.

Local Sales

• Using technical skills to demonstrate to potential customers the usefulness of the product or service and how it may suit the customer better than competing products./ Sử dụng các kỹ năng kỹ thuật để chứng minh cho khách hàng tiềm năng về tính hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ và cách nó có thể phù hợp với khách hàng tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.

Sử dụng các kỹ năng kỹ thuật để chứng minh cho khách hàng tiềm năng về tính hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ và cách nó có thể phù hợp với khách hàng tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.

• Advising customers on how best to use the products or services provided./Tư vấn cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

• Collaborating with the Production, Engineering, Supply Chain departments of the company to determine how products and services could be made or modified to suit the needs of the customers./ Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, cung ứng của công ty để xác định cách thức sản phẩm và dịch vụ có thể được thực hiện hoặc sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Selling and consulting on Motor, Gears and other Bonfiglioli’s products. /Bán và tư vấn sản phẩm mô tơ, hộp số và các sản phẩm khác của Bonfiglioli.