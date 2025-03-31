Tuyển Area sales manager Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Area sales manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Area sales manager Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô C

- 9D

- CN, KCN Mỹ Phước 3, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương

Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương Thỏa thuận

JOB PURPOSE JOB PURPOSE
• Promotes and sells Bonfiglioli products (including but not limit to motors, gears box, inverter…) to business customers using technical knowledge and commercial training.
• Quảng bá & bán các sản phẩm Bonfiglioli (bao gồm không giới hạn động cơ, hộp giảm tốc, biến tần ...) cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng kiến thức kỹ thuật & thương mại.
Local Sales
• Using technical skills to demonstrate to potential customers the usefulness of the product or service and how it may suit the customer better than competing products./ Sử dụng các kỹ năng kỹ thuật để chứng minh cho khách hàng tiềm năng về tính hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ và cách nó có thể phù hợp với khách hàng tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.
Sử dụng các kỹ năng kỹ thuật để chứng minh cho khách hàng tiềm năng về tính hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ và cách nó có thể phù hợp với khách hàng tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.
• Advising customers on how best to use the products or services provided./Tư vấn cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
• Collaborating with the Production, Engineering, Supply Chain departments of the company to determine how products and services could be made or modified to suit the needs of the customers./ Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, cung ứng của công ty để xác định cách thức sản phẩm và dịch vụ có thể được thực hiện hoặc sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Selling and consulting on Motor, Gears and other Bonfiglioli’s products. /Bán và tư vấn sản phẩm mô tơ, hộp số và các sản phẩm khác của Bonfiglioli.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C-9D-CN, KCN Mỹ Phước 3, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

