Tuyển Area sales manager Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm trước GDKD Miền về:

1. Chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động được cấp trên giao đối với địa bàn có quản lý.

2. Thực hiện các công việc liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường.

3. Chịu trách nhiệm về công tác phát triển tổ chức, đội ngũ tại các NPP có quản lý

4. Xây dựng, phát triển mối quan hệ khách hàng, DVKH tốt đẹp nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh về: doanh thu, thị phần, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện…của được cấp trên giao tại địa bàn phụ trách.