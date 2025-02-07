Tuyển Area sales manager Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Area sales manager Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
- Khánh Hòa: Miền Trung
Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương Thỏa thuận
TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm trước GDKD Miền về:
1. Chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động được cấp trên giao đối với địa bàn có quản lý.
2. Thực hiện các công việc liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường.
3. Chịu trách nhiệm về công tác phát triển tổ chức, đội ngũ tại các NPP có quản lý
4. Xây dựng, phát triển mối quan hệ khách hàng, DVKH tốt đẹp nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh về: doanh thu, thị phần, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện…của được cấp trên giao tại địa bàn phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học
- Ưu tiên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương.
KINH NGHIỆM:
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì
