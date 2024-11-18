Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Nghiên cứu và hỗ trợ
Hỗ trợ Brand Manager trong việc lập kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Chip Chip.
Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để nắm bắt xu hướng, từ đó đề xuất các chiến lược phù hợp.
Phối hợp tổ chức các sự kiện nhỏ và chương trình khuyến mãi, thu hút khách hàng mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
2. Quản lý và triển khai chiến dịch
Quản lý nội dung thương hiệu: lên kế hoạch nội dung, kiểm duyệt bài viết, và phối hợp với freelancer content writer để đảm bảo chất lượng nội dung.
Triển khai các chiến dịch marketing đa kênh, đảm bảo hiệu quả theo KPIs.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả, đề xuất điều chỉnh nếu cần.
3. Điều phối dự án
Phối hợp với các freelancer content và thiết kế để đảm bảo sự nhất quán về hình ảnh và thông điệp thương hiệu.
Liên hệ và làm việc với các đối tác bên ngoài như nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, cộng tác viên, nhằm hỗ trợ triển khai chiến dịch hiệu quả.
Quản lý và giám sát tiến độ các dự án, đảm bảo hoàn thành đúng hạn và đáp ứng yêu cầu của thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong marketing hoặc branding, ưu tiên có kinh nghiệm về digital marketing.
Có khả năng viết và phát triển nội dung, phối hợp tốt với freelancer.
Kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập.
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.
Linh hoạt, nhạy bén trong việc tìm kiếm ý tưởng mới và phương pháp tiếp cận khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và tình thần chủ động, sở hữu mục tiêu cao
Có khả năng sử dụng Tiếng Anh ở mức cơ bản, đọc hiểu được tài liệu.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết.
Thu nhập: từ 10 – 15 triệu/tháng, lương tháng thứ 13, quà tặng, thưởng các dịp lễ, Tết.
Có cơ chế thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng ngay khi ký hợp đồng thử việc.
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định luật Lao động.
Được học hỏi/phát triển trong một môi trường startup công nghệ tràn đầy nhiệt huyết, đề cao giá trị tập thể, tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

