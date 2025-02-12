Tuyển Automation Tester Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu

Mức lương Đến 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 16 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 26 Triệu

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử tự động, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.

Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.

Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến.

Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối.

Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.

Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

Với Mức Lương Đến 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín (5)

Có chứng chỉ kiểm thử ISTQB/PSM (5)

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực CNTT (3)

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, kỹ thuật, công cụ kiểm thử tự động (5)

Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các công cụ (Selenium, Katalon...) (10)

Có kỹ năng lập trình cơ bản và khả năng viết kịch bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào (Java, PHP, C#...) (10)

Có kinh nghiệm acceptance test-driven development (ATDD), automated unit testing (AUT), and behavior-driven development (BDD). (1)

Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về SCM tools bao gồm Git (3)

Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về performance testing. Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử hiệu năng là một lợi thế (2)

Có các kiến thức sâu về devops (work, stage, docker, K8s...) (2)

Có kiến thức tốt về SQL bao gồm: Microsoft SQL Server, Oracle (2)

Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm kiểm thử Mobile App/Web/API/Desktop App (10)

Ưu tiên ứng viên có kiến thức vận hành, cài đặt luồng CI-CD (Jenkin, Gitlab....) (2)

Kinh nghiệm làm việc thực tế về kiểm thử tự động (7)

Ưu tiên kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng (5)

Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum (5)

Có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (TOEICS 450 trở lên hoặc tương đương) (3)

Khả năng quản lý nhóm (10)

Khả năng đào tạo, dẫn dắt (3)

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 24 - 26M gross

24 - 26M gross

Lương tháng 13.

Được tham gia BHXH

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

