Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH DXGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DXGLOBAL
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH DXGLOBAL

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY TNHH DXGLOBAL

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa ...và 1 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các website, app từ các dự án
Thực hiện tìm hiểu, làm rõ yêu cầu, đưa ra các tài liệu kế hoạch kiểm thử, thiết kế kịch bản, kiểm thử web và mobile, đánh giá chất lượng sản phẩm, báo cáo kiểm thử
Phối hợp với team manual test để hiểu các mục tiêu của dự án, nắm được các luồng nghiệp vụ hệ thống để từ đó đánh giá và đưa ra được phạm vi cần automation test, đáp ứng được yêu cầu dự án và có tính khả thi. Từ đó, thiết kế kịch bản automation test tương ứng
Báo cáo công việc, đánh giá hiệu quả của việc automation test với dự án hiện tại hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trực tiếp
Manual test khi cần thiết

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kiểm thử tự động gồm web, app (Android, IOS)
Đã có kinh nghiệm sử dụng tool test auto như browserstack or tool tương tự
Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu
Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử tự động
Có khả năng đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của automation test trong quá trình làm việc

Tại CÔNG TY TNHH DXGLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Up to 30M gross
13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực
Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...
Thâm niên (trên 2 năm): thưởng thâm niên, miễn phí du lịch cho người nhà
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
OT tùy nhu cầu, chi trả OT đầy đủ
Cơ hội làm việc với các lập trình viên Senior hàng đầu đến từ Bách Khoa, Công Nghệ, Bưu Chính, Công Nghiệp, Đại học Hà Nội,...
Được tham gia training nội bộ hàng tuần, có cơ hội rèn luyện trở thành speaker/coaching trong các buổi seminar nội bộ/event mà công ty tham gia
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore... nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Hoạt động tập thể như bóng đá, bi – a, PS4, team building, company trip
Free vé xe, hoa quả, bánh kẹo hàng ngày, sinh nhật, hiếu hỉ...
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DXGLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DXGLOBAL

CÔNG TY TNHH DXGLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

