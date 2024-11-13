Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Thiết kế test case và viết automation scripts

- Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test;

- Phối hợp với team manual test để hiểu các mục tiêu của dự án, nắm được các luồng nghiệp vụ hệ thống để từ đó đánh giá và đưa ra được phạm vi cần automation test, đáp ứng

được yêu cầu dự án và có tính khả thi. Từ đó, thiết kế kịch bản automation test tương ứng.

- Có khả năng đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của automation test trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm kiểm thử trong đó kinh nghiệm kiểm thử tự động) gồm web hoặc app (Android, IOS).

- Có kinh nghiệm và kiến thức về lập trình hướng đối tượng

- Có kinh nghiệm và kiến thức về một trong các ngôn ngữ: Java, Javascript, ...

- Có kinh nghiệm làm việc với Selenium, Web Driver, TestNG, Robot Framework, Cucumber, Jenkins, Docker, Gitlab, Github, CICD

- Có kinh nghiệm manual test, phối hợp với team manual để triển khai test case cho automation

- Có kiến thức về ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu: SQL, My SQL... Khả năng sử dụng ở mức khá.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm automation API Testing, Performance Testing và Security Testing;

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân

- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.

- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.

- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

2. Chế độ đãi ngộ

- Mức lương upto 25M

upto 25M

- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; phụ cấp nhà ở, xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

- Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

- Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

3. Đời sống tinh thần phong phú

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

- Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.

- Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

- Hoạt động văn hóa thể thao đa dạng: câu lạc bộ bóng đá, gym, bơi lội, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin