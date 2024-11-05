Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quang Trung,Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng dụng cụ cho automation test và viết script cho application test;
Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test;
Quản lý phiên bản (source control) cho automation test script;
Tham gia các cuộc họp về yêu cầu dự án để hiểu mục đích của dự án. Đóng góp thông tin về tính khả thi của dự án trên phương diện testing. Ước lượng thời gian testing cho dự án;
Đưa ra phương án testing, phát triển các chiến lược automation test và các framework cho automation test...;
Thiết kế test case và viết automation scripts;
Làm việc với các thành viên khác trong nhóm để hiểu về mục tiêu của dự án, thu thập các yêu cầu liên quan đến automation, thiết kế automated test và giải quyết các vấn đề liên quan đến testing;
Manual test khi cần thiết;
Đối tượng khách hàng: Nhật/ Âu Mỹ/ Ngân hàng/ Việt Nam

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm đảm nhiệm vị trí Automation Test cho Web/App.
Sử dụng thành thạo các công cụ như: Selenium, Robo,... và các ứng dụng/ tool hỗ trợ như Jira, Confluence
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu, viết được testcase bằng Tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên có TA giao tiếp
Ưu tiên có kinh nghiệm với các hệ thống ngân hàng như: AML, Corebanking (T24), DWH,.. hoặc từng có kinh nghiệm làm Data Testing, Automated API Testing, Performance Testing.
Có kiến thức về quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile/ Scrum).
Nắm vững kiến thức và kỹ năng kiểm thử sản phẩm phần mềm.
Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (upto 30M + Thưởng dự án)
upto 30M
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
ĐẶC BIỆT:
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

