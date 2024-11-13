Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 97 Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
-Khám, tư vấn, thực hiện điều trị cơ bản : Hàn răng, tủy, cầu chụp, nhổ Răng phẫu thuật
-Khám, tư vấn chỉnh nha
-Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân
-Hỗ trợ bộ phận Marketing trong việc xây dựng các tài liệu chuyên môn, phổ biến kiến thức cho khách hàng
-Đóng góp ý kiến cho Ban giám đốc trong kế hoạch phát triển phòng khám
-Các công việc khác khi làm việc trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng làm KTV/bác sĩ nha khoa
Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình
Sẵn sàng tăng ca (có tính % tăng ca) khi Phòng khám đông khách
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm ( thu nhập 10-60 triệu)
Thưởng lễ, tết, thưởng tháng/quý/năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, học hỏi từ các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm
Có nhiều cơ hội thăng tiến vì công ty mở rộng nhiều phòng khám lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
