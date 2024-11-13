Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

-Khám, tư vấn, thực hiện điều trị cơ bản : Hàn răng, tủy, cầu chụp, nhổ Răng phẫu thuật

-Khám, tư vấn chỉnh nha

-Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân

-Hỗ trợ bộ phận Marketing trong việc xây dựng các tài liệu chuyên môn, phổ biến kiến thức cho khách hàng

-Đóng góp ý kiến cho Ban giám đốc trong kế hoạch phát triển phòng khám

-Các công việc khác khi làm việc trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng làm KTV/bác sĩ nha khoa

Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình

Sẵn sàng tăng ca (có tính % tăng ca) khi Phòng khám đông khách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm ( thu nhập 10-60 triệu)

Thưởng lễ, tết, thưởng tháng/quý/năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, học hỏi từ các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm

Có nhiều cơ hội thăng tiến vì công ty mở rộng nhiều phòng khám lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin