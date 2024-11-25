Tuyển Bác sĩ Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gặp gỡ online/ ofline học viên, khách hàng, cộng đồng của học viện dinh dưỡng Nutrime

Từ kết quả kiểm tra và chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH, đưa ra đánh giá và tư vấn về sức khoẻ dinh dưỡng hiện tại của khách hàng

Update thông tin sản phẩm, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm bổ sung sức khoẻ

Quy trình trao đổi: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp tối thiểu: cử nhân dinh dưỡng, bác sỹ hoặc chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Có laptop để làm việc

Có tâm và yêu nghề

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong học viện dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ 2 đến thứ 6 và 02 thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

