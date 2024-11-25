Tuyển Bác sĩ Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Bác sĩ Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần học viện Nutrime
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty cổ phần học viện Nutrime

Bác sĩ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gặp gỡ online/ ofline học viên, khách hàng, cộng đồng của học viện dinh dưỡng Nutrime
Từ kết quả kiểm tra và chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH, đưa ra đánh giá và tư vấn về sức khoẻ dinh dưỡng hiện tại của khách hàng
Update thông tin sản phẩm, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm bổ sung sức khoẻ
Quy trình trao đổi: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp tối thiểu: cử nhân dinh dưỡng, bác sỹ hoặc chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Có laptop để làm việc
Có tâm và yêu nghề

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong học viện dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ 2 đến thứ 6 và 02 thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần học viện Nutrime

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất