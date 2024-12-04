Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

– Xây dựng hệ thống chiến lược nhằm tăng hiệu quả dự án
– Xây dựng hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ có khả năng vận hành với quy mô lớn
– Tham gia vào phát triển các dự án từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, Release

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo Java, DBMS & NoSQL,
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng backend.
Có 1 năm kinh nghiệm ngôn ngữ khác như Python, GO, NodeJS,...
Ưu tiên ứng viên biết và sử dụng được full-stack với ngôn ngữ FE như: ReactJs, VuJs,
Có kinh nghiệm thiết kế API, thiết kế hệ thống và kiến trúc phần mềm
Có kinh nghiệm làm việc với K8s, DevOps (CICD), Microservices
Có kiến thức về SOLID, Clean Code,Design Pattern
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác là Ngân hàng, tổ chức thanh toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập 16 tháng lương
Review lương 02 lần/ 01 năm.
Bảo hiểm sức khỏe PTI Premium và Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hàng năm chất lượng cao.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.
Chế độ nghỉ mát hàng năm.
Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
Làm việc tại Hưng Yên. Có xe đưa đón trong nội thành Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 6Th Element Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

