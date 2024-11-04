Tuyển Backend Developer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
FPT IS Pro Company

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia làm sản phẩm ServiceDesk - Phần mềm quản trị dịch vụ CNTT (ITSM tool) theo dự án của công ty Lập trình mới chức năng, tùy biến/ tích hợp phần mềm quản trị dịch vụ CNTT (ITSM tool) theo dự án của công ty Nghiên cứu các công nghệ mới, giải pháp mới về Cloud, Micro Services đáp ứng việc phát triển và tích hợp giải pháp Managed Services với sản phẩm CNTT khác đã được triển khai cho khách hàng nội bộ công ty và khách hàng bên ngoài Xây dựng tài liệu thiết kế, tài liệu kiến trúc của sản phẩm Thực hiện các công việc được giao từ Ban Lãnh Đạo và Phòng Ban
Tham gia làm sản phẩm ServiceDesk - Phần mềm quản trị dịch vụ CNTT (ITSM tool) theo dự án của công ty
Lập trình mới chức năng, tùy biến/ tích hợp phần mềm quản trị dịch vụ CNTT (ITSM tool) theo dự án của công ty
Nghiên cứu các công nghệ mới, giải pháp mới về Cloud, Micro Services đáp ứng việc phát triển và tích hợp giải pháp Managed Services với sản phẩm CNTT khác đã được triển khai cho khách hàng nội bộ công ty và khách hàng bên ngoài
Xây dựng tài liệu thiết kế, tài liệu kiến trúc của sản phẩm
Thực hiện các công việc được giao từ Ban Lãnh Đạo và Phòng Ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ NodeJS Làm việc với OOP, TypeScript, RESTful API, Redis, Git Docker Làm việc với Micro Services và Database: MongoDB/PostgreSQL Có khả năng tìm hiểu và làm việc với ngôn ngữ khác: .NET, python Có kinh nghiệm làm việc với mô hình phát triển phần mềm: Agile/ Scrum Kỹ năng phối hợp làm việc với BA, Tester, PM/ PO, QA và Khách Hàng Đã từng thiết kế hoặc tham gia thiết kế ứng dụng/ sản phẩm công nghệ thông tin
Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ NodeJS
Làm việc với OOP, TypeScript, RESTful API, Redis, Git Docker
Làm việc với Micro Services và Database: MongoDB/PostgreSQL
Có khả năng tìm hiểu và làm việc với ngôn ngữ khác: .NET, python
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình phát triển phần mềm: Agile/ Scrum
Kỹ năng phối hợp làm việc với BA, Tester, PM/ PO, QA và Khách Hàng
Đã từng thiết kế hoặc tham gia thiết kế ứng dụng/ sản phẩm công nghệ thông tin
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm Service Desk của các Hãng công nghệ như: ManageEngine, Solarwinds, Jira, BMC, ServiceNow, CA ServiceDesk, ... Có kinh nghiệm tham gia triển khai/ phát triển sản phẩm về quản lý công việc, quản lý tài sản (sản phẩm, kho hàng, ...) Có kinh nghiệm với dịch vụ Cloud Có kiến thức về quản lý dịch công nghệ thông tin ITSM/ ITIL
Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm Service Desk của các Hãng công nghệ như: ManageEngine, Solarwinds, Jira, BMC, ServiceNow, CA ServiceDesk, ...
Có kinh nghiệm tham gia triển khai/ phát triển sản phẩm về quản lý công việc, quản lý tài sản (sản phẩm, kho hàng, ...)
Có kinh nghiệm với dịch vụ Cloud
Có kiến thức về quản lý dịch công nghệ thông tin ITSM/ ITIL

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực ứng viên. Lương tháng 13 và thưởng KPI Tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc. Tham gia thi chứng chỉ chuyên môn quốc tế do Công ty tài trợ Tham gia các hoạt động teambuilding, mừng công và nghỉ mát hàng năm 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho bản thân và cơ hội mua ưu đãi cho người thân. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Môi trường trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa tổng hội phong phú. Điều kiện làm việc hiện đại, văn minh; công cụ phần mềm về quản lý và tác nghiệp tiên tiến nhất Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT; Xem xét tăng lương hàng năm; Chế độ hỗ trợ mua nhà, mua xe cho cán bộ nhân viên.
Thu nhập cạnh tranh theo năng lực ứng viên. Lương tháng 13 và thưởng KPI
Tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc. Tham gia thi chứng chỉ chuyên môn quốc tế do Công ty tài trợ
Tham gia các hoạt động teambuilding, mừng công và nghỉ mát hàng năm
15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho bản thân và cơ hội mua ưu đãi cho người thân. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa tổng hội phong phú. Điều kiện làm việc hiện đại, văn minh; công cụ phần mềm về quản lý và tác nghiệp tiên tiến nhất
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Chế độ hỗ trợ mua nhà, mua xe cho cán bộ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

