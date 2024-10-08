Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - Ngõ 36 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 1 - 2 USD

- Phát triển hệ thống backend cho các dịch vụ của hạ tầng IoT của công ty như: Quản lý thiết bị, quản lý người dùng, lưu trữ xử lý dữ liệu lớn, quản lý dịch vụ thuê pin, thuê xe, đổi pin...

- Phát triển hệ thống hiệu năng cao đáp ứng lượng truy cập lớn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông và các ngành có liên quan

a. Chuyên môn:

b. Kinh nghiệm:

– Kinh nghiệm: 3 năm trở lên tại các vị trí liên quan

– Thành thạo ít nhất 1 trong các ngôn ngữ: Java, Python, NodeJs ...

– Có kiến thức về các database: PostgreSQL, MySQL, MongoDB

– Quen thuộc với Restful API, microservice

– Có khả năng đưa ra giải pháp và học hỏi nhanh

c. Kỹ năng/phẩm chất:

- Hiểu rõ về các hệ cơ sở dữ liệu và cách xây dựng các bảng cơ sở dữ liệu

- Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai các Restful API service

- Có kiến thức tốt về an toàn, bảo mật thông tin

- Sử dụng tốt công cụ version control GIT

Ưu tiên có kỹ năng và kinh nghiệm Java, Python, NodeJs

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, đến 2000 USD/tháng

- Cổ phần: Có cơ hội sở hữu 1 phần cổ phần của công ty.

- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông.

- Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có lý tưởng và tâm huyết.

- Phúc lợi: theo quy định của công ty, có cơ hội được sở hữu 1 phần cổ phần của công ty, nghỉ phép năm

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh,...

- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty)

- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày Lễ Tết...

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin