Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Về Java: phát triển các service sử dụng REST API (Spring Boot) trong hệ thống kiến trúc Microservices Về ReactJS: lập trình frontend cho các dự án phát triển sản phẩm. Tham gia phát triển nền tảng quản lý & bán hàng trên hệ thống Sapo (phân hệ POS, WEB, F&B): quản lý bán hàng, quản lý kho, quy trình hoàn tất đơn hàng, đồng bộ đa kênh... Tham gia phân tích nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc và trải nghiệm người dùng (hiệu năng, tính dễ sử dụng, cũng như mức độ ổn định của sản phẩm). Triển khai các hạng mục công việc theo nhiệm vụ được giao. Tham gia & kiểm soát các hạng mục phát triển tính năng mới, cải tiến tính năng cũ nhằm đảm bảo chất lượng và khả năng mở rộng. Phối hợp với team nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới để triển khai tính năng mới, đồng thời cải tiến liên tục các hạng mục đã ra mắt nhằm tối ưu hiệu năng & duy trì ổn định sản phẩm.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình Java (Spring Boot), ReactJS ( từ 1 năm kinh nghiệm). Sử dụng thành thạo Git hoặc SVN. Hiểu biết các Framework: Spring, Hibernate. Có hiểu biết tốt về Design pattern, OOP, REST API. Có kiến thức tốt về Mariadb. Có kinh nghiệm & hiểu biết về xây dựng hệ thống Microservice. Có tư duy logic tốt, khả năng tự tìm hiểu & giải quyết vấn đề tốt Có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ. Ưu tiên có kinh nghiệm về Domain Driven Design, NoSQL (Redis, MongoDB), các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ). Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Chủ động phối hợp với thành viên trong team để giải quyết vấn đề, thực hiện mục tiêu. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành hệ thống AWS là 1 lợi thế. Ưu tiên có định hướng trở thành teamlead và trong quá trình làm việc đã có hỗ trợ, đào tạo được thành viên trong team. Có kinh nghiệm leader là 1 lợi thế

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ... Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

