Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Bao gồm, nhưng không giới hạn hoặc một phần các đầu việc sau:

Tham gia vào một nhóm phát triển sản phẩm theo quy trình Agile/Scrum, luôn thay đổi và học tập để xây dựng các sản phẩm tốt nhất mang lại giá trị cho người dùng. Làm việc với PO, Tech Lead và các thành viên khác trong team để phát triển sản phẩm theo mô hình Agile Scrum. Liên tục cải thiện chất lượng codebase, đảm bảo code clean và reusable với unit / functional tests Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của tech lead.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp chuyên ngành (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, ...). Có kinh nghiệm phát triển theo framework Laravel hoặc NestJS là một lợi thế Chăm chỉ, tỉ mỉ, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu các kỹ thuật mới. Khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh. Tư duy logic tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

UpBase Tech Stack

Infrastructure: Container, K8S CI/CD: Docker, Github Action. API: GraphQL Backend: Laravel, NestJS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 3.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Môi trường làm việc linh hoạt và tập trung tối ưu hóa dựa trên hiệu suất Được làm những công việc chưa từng làm trước đó, được học và phát triển bản thân.

Quyền lợi khác:

Thưởng tháng lương 13. Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ. Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê. Được review tăng lương/level 6 tháng 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

