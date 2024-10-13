Tuyển Backend Developer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển hệ thống ebanking của ngân hàng có lượng khách hàng, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch rất lớn Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance... Lập trình hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot và các hệ thống Middleware trên nền tảng java Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD Tối ưu performance các xử lý giải thuật Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín Có khả năng đọc viết tiếng Anh cơ bản (TOEICS: 450 trở lên) Tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí phát triển phần mềm Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java; .Net; Go; NodeJS và có kinh nghiệm phát triển trên Framework và thư viện: Spring, Spring boot, Spring Cloud, .NET Framework, Spark, Hibernate, MyBatis Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu: SQL, no SQL Có hiểu biết về Git và Git Flow

Ưu tiên:

Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng Ứng viên có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng theo dạng Cloud Native như: Microservice, CICD, DepOps, Containerization Ưu tiên nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, event sourcing, có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ), có hiểu biết về xử lý cache, job

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 30.000.000 VNĐ Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

