Tuyển Backend Developer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty CP Savvycom
- Hà Nội: Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Phát triển hệ thống ebanking của ngân hàng có lượng khách hàng, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch rất lớn
Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance...
Lập trình hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot và các hệ thống Middleware trên nền tảng java
Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD
Tối ưu performance các xử lý giải thuật
Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín
Có khả năng đọc viết tiếng Anh cơ bản (TOEICS: 450 trở lên)
Tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí phát triển phần mềm
Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java; .Net; Go; NodeJS và có kinh nghiệm phát triển trên Framework và thư viện: Spring, Spring boot, Spring Cloud, .NET Framework, Spark, Hibernate, MyBatis
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu: SQL, no SQL
Có hiểu biết về Git và Git Flow
Ưu tiên:
Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
Ứng viên có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng theo dạng Cloud Native như: Microservice, CICD, DepOps, Containerization
Ưu tiên nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm về xử lý bất đồng bộ, xử lý đa nhiệm, event sourcing, có kinh nghiệm về các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ), có hiểu biết về xử lý cache, job
Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Upto 30.000.000 VNĐ
Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
