Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

Backend Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (đối diện 99A Ngụy Như Kon Tum), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống back-end cho web/app kiểu thời gian thực. Phân tích và phát triển nền tảng và REST APIs cho mobile. Cộng tác hiệu quả với các team khác để nhanh chóng triển khai các tính năng mới. Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới cũng như trải nghiệm người dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Báo cáo và thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý.
Thiết kế và phát triển hệ thống back-end cho web/app kiểu thời gian thực.
Phân tích và phát triển nền tảng và REST APIs cho mobile.
Cộng tác hiệu quả với các team khác để nhanh chóng triển khai các tính năng mới.
Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới cũng như trải nghiệm người dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Báo cáo và thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 4 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS, ExpressJS. Hiểu biết sâu sắc về Javascript và Typescript. Thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL và MongoDB. Thành thạo RESTful API, Redis và các công nghệ liên quan.
Từ 4 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS, ExpressJS.
Hiểu biết sâu sắc về Javascript và Typescript.
Thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL và MongoDB.
Thành thạo RESTful API, Redis và các công nghệ liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty. Ăn trưa tại công ty. Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc. Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở. Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty. Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty. Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty.
Ăn trưa tại công ty.
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.
Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.
Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.
Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-backend-developer-thu-nhap-25-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205258
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Hạn nộp: 08/10/2025
Bình Định Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,400 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,400 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI XANH
Hạn nộp: 08/10/2025
Bình Định Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,400 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,400 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Backend Developer CTCP Phần mềm SOFTMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CTCP Phần mềm SOFTMART
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu Công ty TNHH Equix Technologies
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 38 Triệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
25 - 38 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu XGame
20 - 60 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Dmobin
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ALLIEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ALLIEX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Backend Developer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty CP Savvycom
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu SAPP Academy
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần HouseNow
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm