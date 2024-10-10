Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Phát triển mới, đồng thời bảo trì và vận hành các tính năng trên Backend Game Server

- Lưu trữ, phân tích dữ liệu người dùng

- Tối ưu hoá hiệu suất và khả năng mở rộng của máy chủ để hỗ trợ số lượng người chơi đồng thời

- Phối hợp với Client Dev xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc và vận hành game

- Phát triển máy chủ phụ trợ cho các giao diện tích hợp nền tảng (cổng API, hàng đợi tin nhắn phân tán, v.v.)

- Phát triển hệ thống xử lý thời gian thực cho trò chơi dữ liệu lớn

- Tham gia các dự án R&D của công ty

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về Linux, các tác vụ liên quan đến vận hành, theo dõi server Linux

- Thành thạo một trong số các ngôn ngữ như Java, NodeJS hoặc PHP

- Có kinh nghiệm làm ứng dụng Client-Server, WebSocket, WebService

- Có kinh nghiệm làm việc với MySql, NoSql, Redis

- Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn

- Có kinh nghiệm về kiến trúc máy chủ trò chơi, phát triển trò cho nhiều người và các giao thực mạng thời gian thực (TCP/IP, UDP)

- Có kinh nghiệm làm việc hoặc vận hành hệ thống trên AWS, Azure hoặc Google Cloud Platform

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

- Có kinh nghiệm về DevOps, CI/CD là lợi thế

- Có kinh nghiệm Leader quản lý đội nhóm là lợi thế

- Có kinh nghiệm về chuyên môn, ưu tiên Java, NodeJS từ 3 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20-40M

- Phụ cấp ăn trưa 500000đ, thuê trọ 200000đ, đi lại 100000đ;

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;

- Thời gian làm việc: T2 - T6, nghỉ 3 thứ 7, 1 thứ 7 Creative day và 4 chủ nhật.

(8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng tết (1-5 tháng lương);

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;

- Review lương 2 lần/năm; (điều kiện đủ 6 tháng chính thức)

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin