Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sun Square 21 Lê Đức Thọ, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tham gia vào các dự án của Công ty; Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển sản phẩm; Thực hiện các công việc do cấp trên phân công; Chi tiết công việc trao đổi thêm qua phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng bắt buộc:

Có kinh nghiệm làm việc với nodejs từ 1 năm trở lên; Nắm vững kiến thức nền tảng về OOP, Web Development, ORM; Kinh nghiệm về database: MySQL, MongoDB; Có khả năng làm việc nhóm; Có kiến thức tốt về quy trình phát triển phần mềm; Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng ưu tiên:

Có kiến thức về mô hình Agile/Scrum Có kinh nghiệm làm việc với AdonisJS, Socket IO, SvelteJS, VueJS... Có kỹ năng thuyết trình Có tư duy tốt cùng tinh thần ham học hỏi, có tính tự học cao, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Dmobin Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 1000$ /tháng (lương net) + thưởng % dự án từng quý theo hiệu suất công việc. Package lương từ 14 tháng lương/năm. Thử việc 100% lương. Review tăng lương không giới hạn theo năng lực và hiệu quả công việc. Thời gian làm việc: 7.5 tiếng/ngày ( Từ 8h45-18h; nghỉ trưa từ 12h - 13h30; nghỉ giữa chiều từ 15h30-15h45), Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6. Phụ cấp ăn trưa và ăn nhẹ hàng tháng: 1.350.000 VNĐ Nghỉ phép: 12 ngày/năm (đối với nam), 18 ngày/năm (đối với nữ). Phúc lợi: Lễ, Tết, Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, Ốm đau; Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, ăn nhẹ trà chiều. Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung. Được hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thiết bị máy móc cấu hình cao và không gian giải trí trong văn phòng như khu bida, PS5... Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (nghỉ lễ, nghỉ phép, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế...). Được tham gia vào thiết kế hệ thống, áp dụng design pattern, được training và cùng review chéo để nâng cao năng lực thiết kế chương trình. Các hoạt động du lịch, dã ngoại hàng quý, liên hoan hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dmobin

