Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 38 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Mức lương
25 - 38 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT0.07, Khu đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà đông, HN, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 38 Triệu

• Xây dựng hệ thống Backend Database cho các hệ thống ứng dụng vận hành tại Công ty:
Ứng dụng loyalty, Ecormece, Ứng dụng khách hàng và Miniapps
• Triển khai tích hợp và kết nối với các ví điện tử và hệ thống khác như CRM, Contact
center, ZaloOA,Momo,VNPAY,Zalopay
• Xây dựng các tính năng theo nhu cầu vận hành:Webhook, docker, message queue,
database,, APIs, CI/CD,Notification
• Tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu trúc dữ liệu.
• Nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật đảm bảo yêu cầu người dùng.
• Deploy quản lý source code trên server test và production.

Với Mức Lương 25 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.
• Có kiến thức tốt và toàn diện về NodeJS, python để có thể độc lập làm việc và tự nghiên
cứu.
• Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc microservice, hiểu và ứng dụng được các khái
niệm trong kiến trúc microservice như: service discovery, service registry, distributed
tracing, asynchronous processing.
• Có kiến thức Docker, Docker-compose, K8s.
• Có kinh nghiệm làm việc với các tool CI/CD như gitlab, jenkin.
• Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB,MS SQL, Mysql, Postgree v..v
• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue như: RabbitMq, Kafka.
• Có tư logic tốt trong việc xử lý các yêu cầu liên quan đến quy trình và số liệu
• Sử dụng thành tạo công cụ quản lý version source code: Git, Gitlab,SVN

Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm. Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam : Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ...... Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,.... Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến. Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng nhân viên
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm.
Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam : Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ......
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....
Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: BT 01-08, Khu đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

