Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 113 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 30 Triệu

● Tham gia phát triển các dự án chăm sóc và quản lý dữ liệu khách hàng tập trung, phát triển hệ thống CRM tích hợp các nền tảng Facebook, Zalo, Instagram, Whatsapp...

● Phát triển sản phẩm ứng dụng với dữ liệu lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao

● Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu

● Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao

● Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về lập trình 1 trong các ngôn ngữ lập trình Golang, Java, NodeJS (ưu tiên Golang)

● Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ...

● Thành thạo SQL, PLSQL, có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL, noSQL (MongoDB, ES), có khả năng tối ưu CSDL

● Ưu tiên có kinh nghiệm về microservices, ham học hỏi tìm tòi sáng tạo cái mới

● Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại Pancake, Haravan, Nhanh, Fchat

● Tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

● Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực khi tham gia phỏng vấn (Up to 30M)

● Tối thiểu 13 tháng lương/ năm

● Đóng các loại bảo hiểm theo luật định

● Được tham gia đào tạo, teambuilding và các hoạt động khác của công ty

● Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

2. Cơ hội phát triển bản thân

● Được làm sản phẩm top thị trường Martech

● Được làm sản phẩm có traffic lớn hàng triệu users

● Được có cơ hội làm full-stack, cực tốt cho phát triển năng lực làm nghề

● Được tăng uy tín bản thân nhờ làm cho các cty là đối tác các nền tảng lớn nhất MXH như Facebook, Tiktok, Zalo,...

● Có nhiều cơ hội được đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện

3. Môi trường làm việc

● Môi trường làm việc khuyến khích phát triển và học hỏi

● Môi trường mở, trẻ trung, năng động, tôn trọng, lắng nghe từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin