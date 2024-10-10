Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia phát triển các dự án backend bằng golang, nodejs của công ty Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự án Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm

Tham gia phát triển các dự án backend bằng golang, nodejs của công ty

Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự án

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với Golang, 03 năm kinh nghiệm với server side programming language Có kinh nghiệm về RESTful API và microservices Làm việc thành thạo với database: MySQL, Postgres, Mongodb,.. Thành thạo Git Có hiểu biết Amazon Web Services (AWS), CI / CD Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm trong lĩnh vực E-commerce là một lợi thế Có hiểu biết về xử lý tối ưu Performance, Security là một lợi thế Có khả năng tư duy tốt, chủ động trong công việc Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao Có khả năng làm việc nhóm (teamwork) cũng như làm việc độc lập

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với Golang, 03 năm kinh nghiệm với server side programming language

Có kinh nghiệm về RESTful API và microservices

Làm việc thành thạo với database: MySQL, Postgres, Mongodb,..

Thành thạo Git

Có hiểu biết Amazon Web Services (AWS), CI / CD

Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm trong lĩnh vực E-commerce là một lợi thế

Có hiểu biết về xử lý tối ưu Performance, Security là một lợi thế

Có khả năng tư duy tốt, chủ động trong công việc

Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao

Có khả năng làm việc nhóm (teamwork) cũng như làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực (up to $1500) Làm việc theo cơ chế Hybrid (kết hợp remote tại nhà & đến công ty làm việc trực tiếp 2-3 buổi/tuần – Thời gian làm việc: 8:30-12:00 & 13:30-18:00 thứ Hai đến thứ Sáu & 2 thứ Bảy cách tuần) Được review lương 6 tháng/lần hoặc ngay khi đủ yêu cầu Được tham gia BHXH, BHYT, tháng lương thứ 13... và các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty Nghỉ mát, du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty

Mức lương thoả thuận theo năng lực (up to $1500)

Làm việc theo cơ chế Hybrid (kết hợp remote tại nhà & đến công ty làm việc trực tiếp 2-3 buổi/tuần – Thời gian làm việc: 8:30-12:00 & 13:30-18:00 thứ Hai đến thứ Sáu & 2 thứ Bảy cách tuần)

Được review lương 6 tháng/lần hoặc ngay khi đủ yêu cầu

Được tham gia BHXH, BHYT, tháng lương thứ 13... và các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty

Nghỉ mát, du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin