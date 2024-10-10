Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trường Chinh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tham gia phát triển các dự án backend bằng golang, nodejs của công ty
Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự án
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với Golang, 03 năm kinh nghiệm với server side programming language Có kinh nghiệm về RESTful API và microservices Làm việc thành thạo với database: MySQL, Postgres, Mongodb,.. Thành thạo Git Có hiểu biết Amazon Web Services (AWS), CI / CD Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm trong lĩnh vực E-commerce là một lợi thế Có hiểu biết về xử lý tối ưu Performance, Security là một lợi thế Có khả năng tư duy tốt, chủ động trong công việc Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao Có khả năng làm việc nhóm (teamwork) cũng như làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận theo năng lực (up to $1500) Làm việc theo cơ chế Hybrid (kết hợp remote tại nhà & đến công ty làm việc trực tiếp 2-3 buổi/tuần – Thời gian làm việc: 8:30-12:00 & 13:30-18:00 thứ Hai đến thứ Sáu & 2 thứ Bảy cách tuần) Được review lương 6 tháng/lần hoặc ngay khi đủ yêu cầu Được tham gia BHXH, BHYT, tháng lương thứ 13... và các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và chính sách của công ty Nghỉ mát, du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍCH LŨY THỊNH VƯỢNG
