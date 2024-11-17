Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Địa điểm làm việc:

Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 18 đến dưới 35, ngoại hình ưa nhìn.

- Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, không nói ngọng.

- Có khả năng làm việc theo ca và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 7.000.000 đ – 10.000.000 đ

- Chính sách lương, thưởng, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.

- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

