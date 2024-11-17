Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 43 Thái Hà
- Đống Đa
- Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Địa điểm làm việc:
Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ tuổi từ 18 đến dưới 35, ngoại hình ưa nhìn.
- Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, không nói ngọng.
- Có khả năng làm việc theo ca và chịu được áp lực công việc.
- Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, không nói ngọng.
- Có khả năng làm việc theo ca và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập: 7.000.000 đ – 10.000.000 đ
- Chính sách lương, thưởng, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.
- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
- Chính sách lương, thưởng, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.
- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI