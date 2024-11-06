Tuyển Bảo vệ Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty cổ phần Vinhomes
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Vinhomes Vũ Yên, Đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu đô thị của Vinhomes
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, độ tuổi từ 18 - 45 tuổi.
Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập hấp dẫn, cạnh trạnh trên thị trường
- Phụ cấp nhà ở/đi lại (theo chính sách)
- Nhân viên được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Ứng viên được cấp đồng phụckhi vào làm việc.
- Nhân viên được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và văn minh.
- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:Vinmec, Vinschool...;
- Được ký HĐLĐ chính thức sau thời gian học việc theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
