Tuyển Bảo vệ Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Vinhomes Vũ Yên, Đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu đô thị của Vinhomes

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 18 - 45 tuổi.

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn, cạnh trạnh trên thị trường

- Phụ cấp nhà ở/đi lại (theo chính sách)

- Nhân viên được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

- Ứng viên được cấp đồng phụckhi vào làm việc.

- Nhân viên được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và văn minh.

- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:Vinmec, Vinschool...;

- Được ký HĐLĐ chính thức sau thời gian học việc theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

