Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội
- Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 500 - 650 USD
- Nhận order từ nhân viên văn phòng.
- Quản lý quỹ.
- Giám sát khâu vệ sinh và an toàn canteen.
- Tham gia đánh giá dịch vụ, hỗ trợ vận hành tại cơ sở
- Tổng hợp giấy tờ dưới cơ sở gửi về Văn phòng cho các phòng ban
- Hỗ trợ công tác hành chính, xử lý hồ sơ, lên đơn hàng với nhà cung cấp.
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, xử lý và ghi nhận về các vấn đề dịch vụ cần cải thiện
- Giải quyết mọi thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về các dịch vụ, xử lý những vấn đề phát sinh tại dự án;
- Hỗ trợ công tác phiên dịch nếu có.
- Làm báo cáo ( Tiếng Trung) gửi cho khách hàng.
- Địa điểm làm việc: KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tòa nhà Keangnam, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ chủ nhật: Từ 8h00- 18h00 (nghỉ trưa 1-2 tiếng)
Với Mức Lương 500 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
