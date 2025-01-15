Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Mức lương
500 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 500 - 650 USD

- Nhận order từ nhân viên văn phòng.
- Quản lý quỹ.
- Giám sát khâu vệ sinh và an toàn canteen.
- Tham gia đánh giá dịch vụ, hỗ trợ vận hành tại cơ sở
- Tổng hợp giấy tờ dưới cơ sở gửi về Văn phòng cho các phòng ban
- Hỗ trợ công tác hành chính, xử lý hồ sơ, lên đơn hàng với nhà cung cấp.
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, xử lý và ghi nhận về các vấn đề dịch vụ cần cải thiện
- Giải quyết mọi thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về các dịch vụ, xử lý những vấn đề phát sinh tại dự án;
- Hỗ trợ công tác phiên dịch nếu có.
- Làm báo cáo ( Tiếng Trung) gửi cho khách hàng.
- Địa điểm làm việc: KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tòa nhà Keangnam, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ chủ nhật: Từ 8h00- 18h00 (nghỉ trưa 1-2 tiếng)

Với Mức Lương 500 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

