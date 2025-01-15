Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

- Nhận order từ nhân viên văn phòng.

- Quản lý quỹ.

- Giám sát khâu vệ sinh và an toàn canteen.

- Tham gia đánh giá dịch vụ, hỗ trợ vận hành tại cơ sở

- Tổng hợp giấy tờ dưới cơ sở gửi về Văn phòng cho các phòng ban

- Hỗ trợ công tác hành chính, xử lý hồ sơ, lên đơn hàng với nhà cung cấp.

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, xử lý và ghi nhận về các vấn đề dịch vụ cần cải thiện

- Giải quyết mọi thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về các dịch vụ, xử lý những vấn đề phát sinh tại dự án;

- Hỗ trợ công tác phiên dịch nếu có.

- Làm báo cáo ( Tiếng Trung) gửi cho khách hàng.

- Địa điểm làm việc: KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tòa nhà Keangnam, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ chủ nhật: Từ 8h00- 18h00 (nghỉ trưa 1-2 tiếng)