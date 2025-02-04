Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge làm việc tại Hà Nội thu nhập 510 - 990 USD

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Mức lương
510 - 990 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 510 - 990 USD

• Phiên dịch tài liệu, báo cáo R&D, báo cáo tư vấn quy hoạch/thiết kế từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
• Tham gia cuộc họp với các đối tác quốc tế.
• Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo cho các dự án bất động sản.
• Thực hiện các nhiệm vụ phiên dịch trong các sự kiện và hội thảo.
• Đảm bảo chính xác về ngữ nghĩa và ngữ cảnh trong quá trình phiên dịch.
• Góp phần xây dựng các quy trình và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ.

Với Mức Lương 510 - 990 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ từ 25-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch viên về lĩnh vực BĐS.
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
• Kiến thức về ngành xây dựng và bất động sản là một lợi thế.
• Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.
• Có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công nghệ thông tin.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Tầng 18, Tòa VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

