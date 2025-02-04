Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge làm việc tại Hà Nội thu nhập 510 - 990 USD

Mức lương 510 - 990 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 510 - 990 USD

• Phiên dịch tài liệu, báo cáo R&D, báo cáo tư vấn quy hoạch/thiết kế từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

• Tham gia cuộc họp với các đối tác quốc tế.

• Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo cho các dự án bất động sản.

• Thực hiện các nhiệm vụ phiên dịch trong các sự kiện và hội thảo.

• Đảm bảo chính xác về ngữ nghĩa và ngữ cảnh trong quá trình phiên dịch.

• Góp phần xây dựng các quy trình và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ.

Với Mức Lương 510 - 990 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ từ 25-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch viên về lĩnh vực BĐS.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

• Kiến thức về ngành xây dựng và bất động sản là một lợi thế.

• Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

• Có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công nghệ thông tin.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin