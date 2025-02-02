Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Hợp tác với các chuyên gia ngôn ngữ và giảng viên để phát triển nội dung khóa học tiếng Nhật phù hợp.

Đảm bảo các tài liệu học tập, video giảng dạy và bài kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ và chất lượng.

Lập kế hoạch phát triển, triển khai và giám sát các dự án đào tạo tiếng Nhật online.

Đảm bảo tiến độ dự án đúng theo kế hoạch, ngân sách và tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

Phối hợp với các phòng ban liên quan như IT, Marketing, và Chăm sóc khách hàng để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

Giám sát chất lượng đào tạo các khoá học online nhằm cải thiện chất lượng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành dự án.

Hỗ trợ tìm kiếm và làm việc với các đối tác Nhật về các dự án đào tạo online

Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ giảng viên (bao gồm giáo viên bản xứ Nhật) cho và trợ giảng.

Đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi để nâng cao chất lượng giảng dạy và dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng nhật hoặc các chuyên ngành liên quan

Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí biên phiên dịch hoặc các vị trí liên quan

Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng thành tích xuất sắc theo quý.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2

lần/năm).

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ...

Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...

Chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

