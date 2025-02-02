Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
- Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Hợp tác với các chuyên gia ngôn ngữ và giảng viên để phát triển nội dung khóa học tiếng Nhật phù hợp.
Đảm bảo các tài liệu học tập, video giảng dạy và bài kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ và chất lượng.
Lập kế hoạch phát triển, triển khai và giám sát các dự án đào tạo tiếng Nhật online.
Đảm bảo tiến độ dự án đúng theo kế hoạch, ngân sách và tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Phối hợp với các phòng ban liên quan như IT, Marketing, và Chăm sóc khách hàng để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.
Giám sát chất lượng đào tạo các khoá học online nhằm cải thiện chất lượng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành dự án.
Hỗ trợ tìm kiếm và làm việc với các đối tác Nhật về các dự án đào tạo online
Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ giảng viên (bao gồm giáo viên bản xứ Nhật) cho và trợ giảng.
Đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi để nâng cao chất lượng giảng dạy và dịch vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí biên phiên dịch hoặc các vị trí liên quan
Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng thành tích xuất sắc theo quý.
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2
lần/năm).
Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ...
Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...
Chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
