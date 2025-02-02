Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Hợp tác với các chuyên gia ngôn ngữ và giảng viên để phát triển nội dung khóa học tiếng Nhật phù hợp.
Đảm bảo các tài liệu học tập, video giảng dạy và bài kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ và chất lượng.
Lập kế hoạch phát triển, triển khai và giám sát các dự án đào tạo tiếng Nhật online.
Đảm bảo tiến độ dự án đúng theo kế hoạch, ngân sách và tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Phối hợp với các phòng ban liên quan như IT, Marketing, và Chăm sóc khách hàng để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.
Giám sát chất lượng đào tạo các khoá học online nhằm cải thiện chất lượng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành dự án.
Hỗ trợ tìm kiếm và làm việc với các đối tác Nhật về các dự án đào tạo online
Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ giảng viên (bao gồm giáo viên bản xứ Nhật) cho và trợ giảng.
Đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi để nâng cao chất lượng giảng dạy và dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng nhật hoặc các chuyên ngành liên quan
Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí biên phiên dịch hoặc các vị trí liên quan
Nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng thành tích xuất sắc theo quý.
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc (đánh giá hiệu suất công việc 2
lần/năm).
Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Tham gia các hoạt động Sinh nhật, liên hoan hàng tháng, Year End Party, ...
Quà tặng, thưởng trong các dịp lễ lớn: Tết thiếu nhi, 2/9, Tết Dương Lịch, ...
Chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-nhat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job281857
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETRY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETRY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 09/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETRY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETRY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 09/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Beetechsoft
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nam Triều
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật NAL Việt Nam - NAL Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,300 USD NAL Việt Nam - NAL Group
700 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Terumo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Terumo Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần CPT Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge làm việc tại Hà Nội thu nhập 510 - 990 USD Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge
510 - 990 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Pacific - Tập Đoàn Xây Dựng Thái Bình Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Smartech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Smartech Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOREA GAS CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOREA GAS CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật LOTTE Properties Hanoi (LOTTE MALL West Lake Hanoi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LOTTE Properties Hanoi (LOTTE MALL West Lake Hanoi)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu ONE-VALUE VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 700 USD Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD Công ty TNHH IC FOOD SONLA
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH TAMRON OPTICAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 550 USD CÔNG TY TNHH TAMRON OPTICAL (VIỆT NAM)
450 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH TOA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TOA Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ GCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ GCOM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm