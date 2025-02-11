Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần CPT Group
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần CPT Group

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh, số 1/78 Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách công tác dịch hồ sơ, tài liệu, văn bản, email của các dự án xuất khẩu (Nhật), dự án trong nước của khác hàng Nhật.
- Phụ trách công tác biên/Phiên dịch tiếng Nhật trong quá trình làm dự án của công ty.
- Hỗ trợ các công tác PMD gồm bóc tách khối lượng bản vẽ, làm hồ sơ thanh quyết toán và bảo vệ khối lượng với thầu chính, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình và kết quả hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán của các dự án cho Giám đốc dự án/Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chính quy - chuyên ngành tiếng Nhật.
- Bằng cấp:
- Yêu cầu: tiếng Nhật N3 trở lên, chú trọng đọc-viết; Tiếng Anh cơ bản.
- Yêu cầu:
tiếng Nhật N3 trở lên,
- Muốn làm việc và gắn bó trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thuế.
- Kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng làm việc độc lập trong công việc, xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.
- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Có ý thức chấp hành sự phân công của tổ chức

Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần CPT Group

Công Ty Cổ Phần CPT Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Kim Ánh, số 1, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

