Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô B7, Đường 19A, Khu E, Office Park thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Quản lí, vận hành kênh social cho đối tác nghệ sĩ/kols
SEO các kênh nghệ sĩ/kols
Chỉnh sửa video đăng tải lên các kênh
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng Adobe Premiere và Adobe Photoshop cơ bản
Có thể Làm việc toàn thời gian trong 3 tháng (Từ thứ 2 - Sáng thứ 7)
Biết quay dựng video cơ bản sẽ là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp: 1.000.000vnđ/tháng
Được đào tạo và hướng dẫn công việc;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;
Cơ hội tham gia tổ chức các chương trình;
Được hỗ trợ xác nhận thực tập;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
