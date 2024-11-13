Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B7, Đường 19A, Khu E, Office Park thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Quản lí, vận hành kênh social cho đối tác nghệ sĩ/kols

SEO các kênh nghệ sĩ/kols

Chỉnh sửa video đăng tải lên các kênh

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng Adobe Premiere và Adobe Photoshop cơ bản

Có thể Làm việc toàn thời gian trong 3 tháng (Từ thứ 2 - Sáng thứ 7)

Biết quay dựng video cơ bản sẽ là một lợi thế

Quản lí, SEO YouTube, Facebook, TikTok cho nghệ sĩ

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 1.000.000vnđ/tháng

Được đào tạo và hướng dẫn công việc;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;

Cơ hội tham gia tổ chức các chương trình;

Được hỗ trợ xác nhận thực tập;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.