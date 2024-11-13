Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118 Nguyễn Minh Hoàng, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ kế hoạch và phát triển nội dung các kênh truyền thông xã hội.
Sáng tạo, biên tập bài viết, video, hình ảnh để thu hút người dùng.
Hỗ trợ tương tác với người theo dõi, quản lý phản hồi và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Cập nhật và áp dụng xu hướng mới trong lĩnh vực truyền thông xã hội.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp trường Đại học/Cao đẳng Marketing, Truyền thông, Sân khấu, báo chí.
Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full time.
Hướng ngoại, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng học hỏi tốt.
Có thể sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ công việc
Tinh thần làm việc nhóm, sáng tạo và cầu tiến.
Có máy tính cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thu nhập tùy vào năng lực và thời gian làm việc.
Được hỗ trợ tối đa các báo cáo trong quá trình thực tập tại công ty.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Thưởng mỗi dự án hoàn thành theo cá nhân và Team
Được đào tạo, phát triển nghề nghiệp tương lai.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, sáng tạo, công bằng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
