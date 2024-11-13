Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Nguyễn Minh Hoàng, Tân Bình

Hỗ trợ kế hoạch và phát triển nội dung các kênh truyền thông xã hội.

Hỗ trợ kế hoạch và phát triển nội dung các kênh truyền thông xã hội.

Sáng tạo, biên tập bài viết, video, hình ảnh để thu hút người dùng.

Hỗ trợ tương tác với người theo dõi, quản lý phản hồi và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cập nhật và áp dụng xu hướng mới trong lĩnh vực truyền thông xã hội.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp trường Đại học/Cao đẳng Marketing, Truyền thông, Sân khấu, báo chí.

Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full time.

Hướng ngoại, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng học hỏi tốt.

Có thể sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ công việc

Tinh thần làm việc nhóm, sáng tạo và cầu tiến.

Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ thu nhập tùy vào năng lực và thời gian làm việc.

Được hỗ trợ tối đa các báo cáo trong quá trình thực tập tại công ty.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Thưởng mỗi dự án hoàn thành theo cá nhân và Team

Được đào tạo, phát triển nghề nghiệp tương lai.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, sáng tạo, công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME

