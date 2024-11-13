Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 56 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

- Hỗ trợ biên tập nội dung gameshow.

- Điều phối tại trường quay, đảm bảo các phân đoạn diễn ra đúng kế hoạch.

- Liên hệ người chơi và sắp xếp lịch quay.

- Chuẩn bị hợp đồng cho người chơi, xử lý các thủ tục giấy tờ.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kỹ năng tổ chức, giao tiếp tốt, cẩn thận với giấy tờ.

- Có kinh nghiệm biên tập hoặc hỗ trợ sản xuất là lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhạy

Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Job ổn định, hợp tác lâu dài trong các gameshow của công ty

- Cơ hội trải nghiệm môi trường sản xuất gameshow chuyên nghiệp, mở rộng quan hệ trong ngành giải trí.

- Được hỗ trợ và đào tạo khi cần thiết, làm việc trong ekip năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.