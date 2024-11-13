Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 56 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ biên tập nội dung gameshow.
- Điều phối tại trường quay, đảm bảo các phân đoạn diễn ra đúng kế hoạch.
- Liên hệ người chơi và sắp xếp lịch quay.
- Chuẩn bị hợp đồng cho người chơi, xử lý các thủ tục giấy tờ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng tổ chức, giao tiếp tốt, cẩn thận với giấy tờ.
- Có kinh nghiệm biên tập hoặc hỗ trợ sản xuất là lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhạy
Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Job ổn định, hợp tác lâu dài trong các gameshow của công ty
- Cơ hội trải nghiệm môi trường sản xuất gameshow chuyên nghiệp, mở rộng quan hệ trong ngành giải trí.
- Được hỗ trợ và đào tạo khi cần thiết, làm việc trong ekip năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Sunrise Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
