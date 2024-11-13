Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Duong Thanh Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Duong Thanh Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Duong Thanh Long
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4A Đường Số 6, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện xử lý video, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;
- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;
- Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty;
- Chịu trách nhiệm về xử lý nội dung các video để đáp ứng đúng tiến độ đăng tải trên các kênh truyền thông của công ty;
- Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận;
- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch. Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22-30 tuổi. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
- Thành thạo các phần mềm thiết kế, edit như Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Deamweaver, Capcut, Edius và một số phần mềm hỗ trợ...; - Biết về Color Balance, Color Grading...;
- Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt;
- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim;

Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (deal theo năng lực) + Thưởng (nếu có)
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 7;
- Thưởng tháng 13 ( nếu có)
- Phép năm 12 ngày/năm.
- Tham gia BHXH theo quy định công ty.
- Hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Công Ty TNHH Duong Thanh Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4A Đường số 6, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

