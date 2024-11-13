Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Duong Thanh Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4A Đường Số 6, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện xử lý video, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty;

- Chịu trách nhiệm về xử lý nội dung các video để đáp ứng đúng tiến độ đăng tải trên các kênh truyền thông của công ty;

- Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận;

- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch. Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22-30 tuổi. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Thành thạo các phần mềm thiết kế, edit như Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Deamweaver, Capcut, Edius và một số phần mềm hỗ trợ...; - Biết về Color Balance, Color Grading...;

- Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt;

- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim;

Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ (deal theo năng lực) + Thưởng (nếu có)

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 7;

- Thưởng tháng 13 ( nếu có)

- Phép năm 12 ngày/năm.

- Tham gia BHXH theo quy định công ty.

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Duong Thanh Long

