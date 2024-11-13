Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô B7, Đường 19A, Khu E, Office Park thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Chỉnh sửa Video đăng tải lên các nền tảng kênh social như Facebook, TikTok, Youtube,...
Hỗ trợ vận hành các kênh Youtube, Facebook, TikTok của đối tác
Phân tích, báo cáo số liệu phát triển các kênh
Các công việc khác được chỉ định từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang theo học hoặc mới tốt nghiệp ngành truyền thông, sự kiện, hoặc liên quan.
Biết sử dụng cơ bản bằng Premiere và Photoshop
Năng động, sáng tạo, và có tinh thần làm việc nhóm.
Sẵn sàng học hỏi và thích thú với ngành truyền thông và sản xuất sự kiện.
Đáp ứng được công việc cường độ cao và sẵn sàng làm việc thời gian linh hoạt, bao gồm cả làm việc lúc khuya và sáng sớm theo yêu cầu của dự án.
Có thể thực tập fultime 3 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập 1.000.000 vnđ/ tháng
Được đào tạo và hướng dẫn công việc;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;
Cơ hội tham gia tổ chức các chương trình;
Được hỗ trợ xác nhận thực tập;
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
