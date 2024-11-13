Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B7, Đường 19A, Khu E, Office Park thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Chỉnh sửa Video đăng tải lên các nền tảng kênh social như Facebook, TikTok, Youtube,...

Hỗ trợ vận hành các kênh Youtube, Facebook, TikTok của đối tác

Phân tích, báo cáo số liệu phát triển các kênh

Các công việc khác được chỉ định từ quản lý trực tiếp.

Đang theo học hoặc mới tốt nghiệp ngành truyền thông, sự kiện, hoặc liên quan.

Biết sử dụng cơ bản bằng Premiere và Photoshop

Năng động, sáng tạo, và có tinh thần làm việc nhóm.

Sẵn sàng học hỏi và thích thú với ngành truyền thông và sản xuất sự kiện.

Đáp ứng được công việc cường độ cao và sẵn sàng làm việc thời gian linh hoạt, bao gồm cả làm việc lúc khuya và sáng sớm theo yêu cầu của dự án.

Có thể thực tập fultime 3 tháng

Trợ cấp thực tập 1.000.000 vnđ/ tháng

Được đào tạo và hướng dẫn công việc;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;

Cơ hội tham gia tổ chức các chương trình;

Được hỗ trợ xác nhận thực tập;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty.

