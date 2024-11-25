Tuyển Biên tập viên JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- Tầng 3, Toà nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 23
- 25 đường số 1, KDC Kim sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi lĩnh vực chuyên môn theo sự phân công của Ban Biên tập
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông báo chí của công ty, bao gồm:
- Viết bài PR, bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho website, fanpage, báo chí.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện truyền thông, họp báo, hội thảo.
- Theo dõi, cập nhật thông tin về truyền thông, báo chí, thị trường.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
- Giới tính: nam, nữ
- Độ tuổi: 23 - 40
- Trình độ: Đại học trở lên.
Trình độ:
- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt (và các ngôn ngữ khác - nếu có).
Ngoại ngữ:
- Nắm vững quy định pháp luật: Luật Báo chí; Luật Xuất bản; Luật An ninh mạng; Luật Công nghệ thông tin; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và theo chính sách của Tập đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
