Tuyển Biên tập viên JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
JobsGO Recruit

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Toà nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- 23

- 25 đường số 1, KDC Kim sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi lĩnh vực chuyên môn theo sự phân công của Ban Biên tập
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông báo chí của công ty, bao gồm:
- Viết bài PR, bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho website, fanpage, báo chí.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện truyền thông, họp báo, hội thảo.
- Theo dõi, cập nhật thông tin về truyền thông, báo chí, thị trường.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên, giỏi nghiệp vụ báo chí truyền thông. Ưu tiên các ứng viên đã tham gia công tác tại cơ quan báo chí, công ty media. Có khả năng hoạt động nhóm và độc lập.
Kinh nghiệm:
- Giới tính: nam, nữ
- Độ tuổi: 23 - 40
- Trình độ: Đại học trở lên.
Trình độ:
- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt (và các ngôn ngữ khác - nếu có).
Ngoại ngữ:
- Nắm vững quy định pháp luật: Luật Báo chí; Luật Xuất bản; Luật An ninh mạng; Luật Công nghệ thông tin; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận
thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và theo chính sách của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

