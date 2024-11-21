Tuyển Biên tập viên Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép video khách hàng và các sự kiện của công ty

Xây dựng các video quảng cáo, viral, video giới thiệu dịch vụ, phỏng vấn khách hàng, ..

Chính sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video theo yêu cầu

Quản lý kho hình ảnh, video

Dựng & chỉnh sửa các video (từ những nguồn source khác nhau) với nội dung và định dạng phù hợp trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (facebook, tiktok, ..)

Phối hợp với các bộ phân và các team khác để nắm bắt, thấy hiểu và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp

Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20-26 tuổi.

Có ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương

Có kiến thức, tư duy về thẩm mỹ hình ảnh, ánh sáng, màu sắc, thiết bị quay

Có hiểu biết tốt về bố cục edit video và hình ảnh (Adobe Premiere, AI, Photoshop, ..)

Có tư duy truyền tải tài liệu viết sang hình ảnh (Quay - Edit theo kịch bản có sẵn)

Sáng tạo, năng động, trách nhiệm và chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng lễ, tết, tháng 13

Cung cấp thiết bị làm việc Tham gia event, team-building

Môi trường sáng tạo, năng động

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

