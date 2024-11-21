Tuyển Biên tập viên Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép video khách hàng và các sự kiện của công ty
Xây dựng các video quảng cáo, viral, video giới thiệu dịch vụ, phỏng vấn khách hàng, ..
Chính sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video theo yêu cầu
Quản lý kho hình ảnh, video
Dựng & chỉnh sửa các video (từ những nguồn source khác nhau) với nội dung và định dạng phù hợp trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (facebook, tiktok, ..)
Phối hợp với các bộ phân và các team khác để nắm bắt, thấy hiểu và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp
Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương
Có kiến thức, tư duy về thẩm mỹ hình ảnh, ánh sáng, màu sắc, thiết bị quay
Có hiểu biết tốt về bố cục edit video và hình ảnh (Adobe Premiere, AI, Photoshop, ..)
Có tư duy truyền tải tài liệu viết sang hình ảnh (Quay - Edit theo kịch bản có sẵn)
Sáng tạo, năng động, trách nhiệm và chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Cung cấp thiết bị làm việc Tham gia event, team-building
Môi trường sáng tạo, năng động
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
