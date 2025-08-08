Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 37 - 42 khu đô thị Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Đối chiếu số liệu đơn và các thông số có liên quan tới đơn bán trên phần mềm.

- Ghi chép, thu thập, xử lý, kiểm tra tính hợp lệ và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Duyệt file đối soát, kiểm tra tỷ giá.

- Kiểm tra, đối chiếu giá bán và chương trình khuyến mãi áp dụng cho khách hàng.

- Theo dõi quy trình làm việc của nhân viên với khách hàng và kho.

- Hạch toán trên phần mềm kế toán.

- Xuất hóa đơn đầu ra.

- Quản lý, kiểm tra, đối soát doanh thu, công nợ hàng tháng của Công ty.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng (ví dụ: báo cáo thuế, tờ khai thuế) và các báo

cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu - chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận).

- Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Tuổi từ 25–31, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Kế toán.

- Sử dụng thành thạo MS Office và các phần mềm kế toán.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Cẩn thận, chủ động, sáng tạo và có tính kỷ luật cao.

- Có tư duy cầu tiến và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương Thưởng

- Mức lương: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ (deal theo năng lực).

- Phụ cấp: 1.000.000 VNĐ.

- Thử việc: 85% lương chính, thời gian thử việc 2 tháng.

- Xét tăng lương/phụ cấp trách nhiệm: định kỳ 6–12 tháng/lần.

2. Chế Độ Phúc Lợi Khác

- Đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật Lao động.

- Lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc, thưởng nóng, thưởng KPIs.

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm, cùng các chế độ thăm hỏi khác.

- Được tài trợ các khóa học/chứng chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Tham gia các buổi đào tạo định kỳ, chia sẻ và giao lưu kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin