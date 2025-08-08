Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
- Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
1.Lên kế hoạch kinh doanh và Triển khai chiến dịch quảng cáo nội/ngoại sàn
Thiết lập các chiến dịch quảng cáo định kỳ tuần/tháng trên các nền tảng quảng cáo căn cứ kế hoạch của phòng Ecom;
Theo dõi và điều chỉnh nội dung của chiến dịch quảng cáo;
Báo cáo hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
2. Triển khai thực hiện kế hoạch SEO sàn
Listing sản phẩm, tổ chức thực hiện các hoạt động SEO nhằm tăng thứ hạng tìm kiếm của sản phẩm tăng tỉ lệ chốt đơn và trên các công cụ tìm kiếm;
Quản trị hạ tầng kỹ thuật của hệ thống các sàn phụ trách
3. Quản lý các công cụ hỗ trợ E-Com Marketing
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tích hợp các công cụ hỗ trợ E-Com Marketing cho hoạt động của nhóm.
Hỗ trợ các nhân sự khác thuộc phòng Marketing và Phòng ban/Cơ sở khác về việc sử dụng công cụ Digital Marketing để tối ưu hiệu quả
Phối hợp với team Desiger để thiết lập và tối ưu gian hàng theo chiến dịch thúc đẩy
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sàn thương mại điện từ từ 1-2 năm trở lên; ưu tiên có kinh nghiệm vận hành Sắc Đẹp,..
Kiến thức về E-Com Marketing và các xu hướng mới của ngành Am hiểu về các công cụ hỗ trợ E-Com marketing
Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu
Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 -12h00, 13h00-17h00; Từ Thứ Hai - Thứ Bảy
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ và tốt hơn các quy định hiện hành của nhà nước.
Tham gia BHXH, BHYT sau khi hết thời gian thử việc
Hưởng 12 ngày phép/năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định nhà nước, hiếu hỉ, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
