Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC
- Hồ Chí Minh: 147/62 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì Tân Phú, Hồ chí minh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản cho các nội dung video: Highlight, livestream, phim ngắn, clip quảng cáo Facebook.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung.
Phối hợp cùng cấp trên và bộ phận liên quan để quay chụp, sản xuất nội dung sáng tạo, chuyên nghiệp.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng truyền thông để đề xuất các ý tưởng kịch bản ĐỘC – LẠ, thu hút khách hàng.
Kiểm soát chất lượng nội dung, đảm bảo sự thống nhất trong phong cách và thông điệp thương hiệu.
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Thẩm Mỹ và tổ chức công việc hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong làm đẹp, giải trí, quảng cáo, truyền thông.
Tư duy sáng tạo tốt, am hiểu tâm lý khách hàng, xu hướng thị trường và đối thủ.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và chịu được áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thâm niên.
Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ. -
Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
