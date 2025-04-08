Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147/62 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì Tân Phú, Hồ chí minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản cho các nội dung video: Highlight, livestream, phim ngắn, clip quảng cáo Facebook.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung.

Phối hợp cùng cấp trên và bộ phận liên quan để quay chụp, sản xuất nội dung sáng tạo, chuyên nghiệp.

Nghiên cứu thị trường, xu hướng truyền thông để đề xuất các ý tưởng kịch bản ĐỘC – LẠ, thu hút khách hàng.

Kiểm soát chất lượng nội dung, đảm bảo sự thống nhất trong phong cách và thông điệp thương hiệu.

Ứng viên ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập, sản xuất nội dung Thẩm Mỹ

Có kinh nghiệm Thẩm Mỹ và tổ chức công việc hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong làm đẹp, giải trí, quảng cáo, truyền thông.

Tư duy sáng tạo tốt, am hiểu tâm lý khách hàng, xu hướng thị trường và đối thủ.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 8.000.000đ - 16.000.000đ, bao gồm lương cơ bản + KPIs + Hoa hồng.

Thưởng thâm niên.

Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ. -

Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ

Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

