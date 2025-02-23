Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 3 COPAC Building, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sản xuất nội dung cho website, fanpage, tạp chí.

2. Hỗ trợ biên phiên dịch tài liệu.

3. Quản lý website, fanpage.

4. Đảm nhận các dự án tiếng Nhật khác

- Tiếng Nhật bắt buộc. Trình độ N3 trở lên.

- Có kỹ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt tốt.

- Có kỹ năng báo chí (phỏng vấn, đi lấy tin,...)

- Ưu tiên có kỹ năng viết bài SEO.

- Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.

- Yêu thích và có hiểu biết về văn hóa Nhật Bản.

- Cởi mở, có khả năng làm việc nhóm tốt.

- Ưu tiên chuyên ngành báo chí.

QUYỀN LỢI:

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Tham gia BHXH ở mức lương thực nhận.

- Thưởng ngày lễ Tết, lương tháng 13. Phép năm có hưởng lương.

- Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Các phúc lợi quan tâm tới đời sống người lao động như: du lịch hằng năm, chế độ phúc lợi cho các ngày đặc biệt (sinh nhật, sinh đẻ, ốm đau, hiếu hỉ, các Ngày lễ Việt Nam).

- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và sáng tạo.

- Cơ hội sang Nhật công tác trong các dự án của khách hàng.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Toàn thời gian. Từ thứ 2 đến thứ 6 (08:30 – 17:30)

- Thử việc: 2 tháng

Ngành nghề: Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala

