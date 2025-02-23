Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 3 COPAC Building, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4,Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Sản xuất nội dung cho website, fanpage, tạp chí.
2. Hỗ trợ biên phiên dịch tài liệu.
3. Quản lý website, fanpage.
4. Đảm nhận các dự án tiếng Nhật khác
- Tiếng Nhật bắt buộc. Trình độ N3 trở lên.
- Có kỹ năng viết và biên tập văn bản tiếng Việt tốt.
- Có kỹ năng báo chí (phỏng vấn, đi lấy tin,...)
- Ưu tiên có kỹ năng viết bài SEO.
- Có khả năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.
- Yêu thích và có hiểu biết về văn hóa Nhật Bản.
- Cởi mở, có khả năng làm việc nhóm tốt.
- Ưu tiên chuyên ngành báo chí.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
QUYỀN LỢI:
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Tham gia BHXH ở mức lương thực nhận.
- Thưởng ngày lễ Tết, lương tháng 13. Phép năm có hưởng lương.
- Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Các phúc lợi quan tâm tới đời sống người lao động như: du lịch hằng năm, chế độ phúc lợi cho các ngày đặc biệt (sinh nhật, sinh đẻ, ốm đau, hiếu hỉ, các Ngày lễ Việt Nam).
- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và sáng tạo.
- Cơ hội sang Nhật công tác trong các dự án của khách hàng.
THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Toàn thời gian. Từ thứ 2 đến thứ 6 (08:30 – 17:30)
- Thử việc: 2 tháng
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Kilala
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
