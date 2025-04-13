Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 Đường số 37, phường An Phú, Quận 2, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, chọn lọc và tổng hợp các tin tức nổi bật mỗi ngày về đời sống, xã hội, kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác từ nhiều nguồn: báo chí chính thống, mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm,...

Biên tập, sáng tạo và trình bày nội dung đúng – nhanh – hấp dẫn, phù hợp với phong cách truyền tải thông tin của fanpage.

Tham gia sản xuất các bài viết theo xu hướng (trend) đang diễn ra trên social, gắn với các chủ đề giới trẻ quan tâm: thị trường, người tiêu dùng, văn hóa đô thị, giao thông, đô thị, đời sống hàng ngày,...

Phối hợp chặt chẽ với team biên tập, thiết kế và social để đảm bảo nội dung được đăng tải kịp thời, chỉn chu. Góp phần xây dựng chiến lược nội dung dài hạn cho kênh và phát triển cộng đồng người đọc chất lượng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Ưu tiên ứng viên từ 25 -40

Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Xã hội học, hoặc các ngành liên quan.

Báo chí, Truyền thông, Xã hội học

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 – 3 năm làm báo, biên tập nội dung, ưu tiên đã làm việc tại các toà soạn, fanpage hoặc kênh tin tức giải trí – đời sống.

2 – 3 năm làm báo, biên tập nội dung

Bắt trend nhanh, nhạy tin, tư duy biên tập tốt.

Kỹ năng viết linh hoạt, diễn đạt logic, ngôn ngữ trẻ trung, phù hợp với người đọc mạng xã hội.

Có khả năng tự tìm kiếm thông tin, “lăn xả” trên social, hay cập nhật các luồng tin mới nổi.

tự tìm kiếm thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 15.000.000 - 20.000.000 VND/tháng + phụ cấp (Có thể deal theo năng lực).

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên viên, Leader, các vị trí chủ chốt của Công ty

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour, Team Building, Year End Party.

Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Và môi trường sản xuất nội dung sáng tạo top truyền thông.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT

