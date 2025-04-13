Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT

Biên tập viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 70 Đường số 37, phường An Phú, Quận 2, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, chọn lọc và tổng hợp các tin tức nổi bật mỗi ngày về đời sống, xã hội, kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác từ nhiều nguồn: báo chí chính thống, mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm,...
Biên tập, sáng tạo và trình bày nội dung đúng – nhanh – hấp dẫn, phù hợp với phong cách truyền tải thông tin của fanpage.
Tham gia sản xuất các bài viết theo xu hướng (trend) đang diễn ra trên social, gắn với các chủ đề giới trẻ quan tâm: thị trường, người tiêu dùng, văn hóa đô thị, giao thông, đô thị, đời sống hàng ngày,...
Phối hợp chặt chẽ với team biên tập, thiết kế và social để đảm bảo nội dung được đăng tải kịp thời, chỉn chu. Góp phần xây dựng chiến lược nội dung dài hạn cho kênh và phát triển cộng đồng người đọc chất lượng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Ưu tiên ứng viên từ 25 -40
Độ tuổi:
Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Xã hội học, hoặc các ngành liên quan.
Học vấn:
Báo chí, Truyền thông, Xã hội học
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 – 3 năm làm báo, biên tập nội dung, ưu tiên đã làm việc tại các toà soạn, fanpage hoặc kênh tin tức giải trí – đời sống.
Kinh nghiệm:
2 – 3 năm làm báo, biên tập nội dung
Kỹ năng chuyên môn:
Bắt trend nhanh, nhạy tin, tư duy biên tập tốt.
Kỹ năng viết linh hoạt, diễn đạt logic, ngôn ngữ trẻ trung, phù hợp với người đọc mạng xã hội.
Có khả năng tự tìm kiếm thông tin, “lăn xả” trên social, hay cập nhật các luồng tin mới nổi.
tự tìm kiếm thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 15.000.000 - 20.000.000 VND/tháng + phụ cấp (Có thể deal theo năng lực).
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên viên, Leader, các vị trí chủ chốt của Công ty
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour, Team Building, Year End Party.
Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Và môi trường sản xuất nội dung sáng tạo top truyền thông.
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Luxury Park View, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-tap-vien-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job349803
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 196 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Sapphire media
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH JOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH JOS
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XU HƯỚNG MẠNG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN THÔNG IPM
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Zei Group
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Pinetree Securities
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Zei Group
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn GTG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Lera Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ROYALMAN
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MORGAND
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm