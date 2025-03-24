Tuyển Biên tập viên Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: District 1, HCMC

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện nghiên cứu và tổng hợp thông tin về thị trường ô tô (mẫu ô tô thịnh hành, hãng ô tô đang được ưa chuộng, các bài viết nghiên cứu và thông số kỹ thuật...)

• Chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả;

• Các công việc khác được cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 23 – 30 tuổi

• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, chuyên ngành Báo chí / Marketing / Kỹ thuật ô tô…;

• Có khả năng giao tiếp tốt, chịu áp lực công việc;

• Có kinh nghiệm biên tập/edit các bài viết về thông số kỹ thuật/thị trường ô tô trên các trangVN Express, tinxe, baomoi, oto.com… ở các chuyên mục Ô tô.

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường Ô tô, công nghệ xe;

• Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm

