Tuyển Biên tập viên Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên tập viên Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Navigos Search

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Navigos Search

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: District 1, HCMC

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện nghiên cứu và tổng hợp thông tin về thị trường ô tô (mẫu ô tô thịnh hành, hãng ô tô đang được ưa chuộng, các bài viết nghiên cứu và thông số kỹ thuật...)
• Chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả;
• Các công việc khác được cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 23 – 30 tuổi
• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, chuyên ngành Báo chí / Marketing / Kỹ thuật ô tô…;
• Có khả năng giao tiếp tốt, chịu áp lực công việc;
• Có kinh nghiệm biên tập/edit các bài viết về thông số kỹ thuật/thị trường ô tô trên các trangVN Express, tinxe, baomoi, oto.com… ở các chuyên mục Ô tô.
• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường Ô tô, công nghệ xe;
• Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

