Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Biên tập viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên định hướng, kế hoạch nội dung (Content Plan) cho website, đảm bảo nội dung được cập nhật thường xuyên và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Lên ý tưởng, viết bài, biên tập, chỉnh sửa - xuất bản và tối ưu nội dung (bao gồm: bài viết, ảnh/clip mình họa) cho website.
Nghiên cứu, phân tích từ khóa, lập bộ từ khóa, tối ưu hóa nội dung website (SEO Content) để tăng thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung website, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung.
Viết bài PR, blog, bài quảng cáo, thông cáo báo chí, post facebook,… theo yêu cầu.
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, xây dựng và phát triển nội dung cho website của công ty.
Theo dõi kết quả công việc, báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Có khả năng sáng tạo, viết bài, biên tập, chỉnh sửa nội dung tốt.
Nắm vững kiến thức về SEO Content, Content Plan. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ nghiên cứu từ khóa như: Google Search Console, Google Ads Keyword Planner, Keyword Tool Dominator, Google Trends, Rank Tracker,….
Có kinh nghiệm quản trị web, fanpage, group Facebook là một lợi thế. Có khả năng, kinh nghiệm lên kế hoạch content cho website, fanpage.
Sử dụng được các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về du lịch, hàng không, Visa.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian, công việc tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 10.000.000 – 20.000.000( tùy vào kinh nghiệm và năng lực mà nhà tuyển dụng sẽ trao đổi với bạn khi PV)
Thưởng chuyên cần, hiệu quả công việc
Lương tháng 13, quà lễ, sinh nhật, phép năm ……
Đầy đủ chế độ phúc lợi( BHXH,BHYT,BHTN..)
Có cơ hội thăng tiến, du lịch nước ngoài.
Được cung cấp máy tính, trang thiết bị làm việc.
Một vài chính sách khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

