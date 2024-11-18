Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch Trung – Việt, Việt – Trung

Quản lý, check lỗi, xử lý các tài liệu

Làm các văn bản liên quan đến dự án khi có yêu cầu

Hỗ trợ công việc của team khác nếu cần

Thời gian làm việc:

Từ 9h00 - 18h00

Sẽ đi làm thứ 7, chủ nhật và nghỉ 1 ngày chỉ định trong tuần

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ngôn ngữ hoặc các ngành khác có liên quan

Sử dụng thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

Thành thạo tin học cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Có tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Được tăng lương theo lộ trình làm việc.

Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)

Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.

Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.

Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

