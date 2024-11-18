Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên dịch Trung – Việt, Việt – Trung
Quản lý, check lỗi, xử lý các tài liệu
Làm các văn bản liên quan đến dự án khi có yêu cầu
Hỗ trợ công việc của team khác nếu cần
Thời gian làm việc:
Từ 9h00 - 18h00
Sẽ đi làm thứ 7, chủ nhật và nghỉ 1 ngày chỉ định trong tuần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ngôn ngữ hoặc các ngành khác có liên quan
Sử dụng thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
Thành thạo tin học cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Có tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Được tăng lương theo lộ trình làm việc.
Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)
Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.
Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.
Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
