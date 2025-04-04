Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến lược PR nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và danh tiếng của công ty.

Quản lý mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí và đối tác chiến lược.

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, họp báo nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

Viết và phát hành thông cáo báo chí, bài viết PR và các tài liệu liên quan.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động PR, đưa ra các đề xuất cải thiện.

Xây dựng kế hoạch và quản lý các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu.

Giám sát và quản lý các nội dung PR trên các kênh truyền thông của công ty.

Có khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, PR, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR và branding.

Kỹ năng giao tiếp, viết lách và quản lý thời gian xuất sắc.

Mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông và báo chí là một lợi thế.

Kỹ năng tổ chức sự kiện và quản lý dự án tốt.

Hiểu biết về ngành dược mỹ phẩm là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến truyền thông.

Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày + thưởng KPI

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

