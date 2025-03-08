Tuyển Brand Marketing CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ 259 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Hỗ trợ Phó Giám Đốc quản lý thương hiệu: lập kế hoạch chi tiết theo hướng dẫn và báo cáo, hỗ trợ quản lý các chương trình/kế hoạch marketing đang được triển khai để đảm bảo các chương trình này phản ánh đúng định vị thương hiệu.

- Giám sát và phân tích dữ liệu bán hàng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing, chương trình quảng cáo

- Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích các báo cáo/phiếu khảo sát đánh giá của người tiêu dùng.

- Tham gia tổ chức các sự kiện và hỗ trợ hoạt động truyền thông để bảo đảm thành công của chúng.

- Phối hợp với đội ngũ thiết kế để tạo ra các sản phẩm tuân thủ hướng dẫn của thương hiệu/công ty.

- Hỗ trợ quản lý danh mục sản phẩm của công ty.

- Làm báo cáo marketing, thực hiện các công việc hành chính hàng ngày để đảm bảo hoạt động và phối hợp với các bộ phận/phòng ban nội bộ.

- Trợ lý cho Phó Giám Đốc ghi nhận các thông tin trong cuộc họp marketing, remind Phó Giám Đốc xử lý công việc. Hỗ trợ Phó Giám Đốc hướng dẫn và quản lý các team marketing.

- Làm các công việc khác được phân công của Phó Giám Đốc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm và kiến thức về Branding / PR / Marketing

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/ Kinh doanh/ Truyền thông hoặc các ngành có liên quan khác

- Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng Office 365 (Word, Excel,..)

- Sáng tạo, có khiếu thẩm mỹ, yêu thích các mặt hàng sổ, vở, văn phòng phẩm. Đã từng làm bullet journal hoặc có khả năng viết/vẽ tay là một lợi thế.

- Lương chính thức: 15.000.000đ - 18.000.000đ/tháng.

- Bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, thưởng Tết, du lịch.

- Training hàng năm.

