Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16BT4 Tổng cục V, Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu thời trang
Lên kế hoạch truyền thông, quảng bá thương hiệu trên các nền tảng online và offline
Quản lý nội dụng thương hiệu và đảm bảo sự nhất quán
Nghiên cứu thị trường, xu hướng thời trang, đối thủ để tối ưu chiến lược thương hiệu
Kết hợp team MKT triển khai chiến dịch quảng cáo.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên 9x
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, báo chí
Thành thạo các nền tảng quảng bá thương hiệu
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12-20tr
Môi trường văn minh, năng động
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đãi ngộ tốt
Thưởng KPIs, thưởng theo dự án
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
