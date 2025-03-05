Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

Mức lương 22 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3, ngõ 4 Hàm Nghi, lô TT04 KĐT Hải Đăng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Xây dựng và lập kế hoạch chiến lược:

Nghiên cứu thị trường, đối thủ và khách hàng,.. xây dựng định vị và chiến lược phát triển thương hiệu.

Phối hợp với Agency xây dựng chiến lược truyền thông tích hợp (IMC Plan) tổng thể phù hợp với mục tiêu thương hiệu và kinh doanh.

Phân bổ và theo dõi việc sử dụng ngân sách hiệu quả của các chiến dịch.

Quản lý dự án:

Là đầu mối làm việc với Agency, freelancer để book dịch vụ và quản lý tiến độ dự án.

Xây dựng Brief chi tiết cho các khâu sản xuất nội dung, kiểm duyệt thiết kế, và ấn phẩm truyền thông (POSM, Sale kit, Social post,…) đảm bảo đồng nhất với định vị thương hiệu.

Chịu trách nhiệm đầu ra (mục tiêu Branding) trên các kênh truyền thông đa nền tảng ATL, BTL, TTL

Theo dõi, đo lường các chỉ số từ đó đề xuất tối ưu hóa chiến dịch và báo cáo kết quả.

Quản lý đội nhóm: Điều phối công việc, phân chia và đánh giá hiệu suất (KPIs) cho các thành viên trong team (Marcom Ex, Content, Designer).

Các công việc liên quan đến Marketing do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 25 - 32 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm 3 năm về Branding, từ 1 năm ở vị trí Team Leader (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công ty B2B, ngành hàng nghiên cứu, vòng đời sản phẩm dài).

- Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển các kênh truyền thông (Owned/Paid/Earned Media).

- Am hiểu các công cụ quảng cáo (FB/tiktok ADS,SEO,...) và đọc Performance các nền tảng.

- Có kỹ năng quản lý đội nhóm (3-5 thành viên), lập kế hoạch, tổng hợp số liệu tốt.

- Tư duy logic, mạch lạc, rõ ràng và đề cao tính sáng tạo.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, bao gồm: Lương cứng + phụ cấp + KPI + thưởng bonus theo kết quả công việc

(Tổng thu nhập upto 26 000 0000 VNĐ)

- Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% lương

- Tham gia chế độ BHXH đầy đủ theo quy định sau thử việc

- Đội ngũ trẻ, năng động và quyết tâm.

- Công ty trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

- Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.

- Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

- Văn hóa đề cao tinh thần cầu tiến, có cơ hội đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

